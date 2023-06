Met 250 km/u herkent Verstappen nog ringtone via boordradio: 'Echt van ander niveau'

De Spaanse dirigent en operazanger verzorgde de interviews op het podium na die sensationele race. Domingo was de eerste die een paar vragen mocht stellen aan de 18-jarige debutant van Red Bull Racing. Maar hij kondigde hem aan als "Marcus Verstappen".

Zeven jaar later zou geen interviewer die verspreking nog maken, maar de status van Verstappen was veertig GP-zeges geleden nog niet die van vandaag. Het supertalent van toen is een tweevoudig wereldkampioen met de snelste auto van allemaal.

'Er gaat een telefoon'

"Max was een enorm natuurtalent", blikt teambaas Christian Horner terug. "In 2016 nog onervaren, maar ongelofelijk snel. Die natuurlijke snelheid heeft hij nog steeds. Hij is sindsdien vooral een completere coureur geworden. Hoe hij de telefoon van Helmut Marko herkende vanuit de auto, dat is een kwaliteit van hem die erbij is gekomen. Hij heeft zijn bandbreedte is vergroot."

Als Verstappen op vrijdagmiddag tijdens de tweede vrije training op de hoogte wordt gehouden van de tussentijden, zegt hij ineens droogjes over de boordradio: "Er gaat een telefoon. Is dat die van Helmut?" Zijn engineer lijkt verbaasd, weet een fractie van een seconde niet hoe hij moet reageren, maar zegt het maar zoals het is. "Eh, ja."

Horner: "In dat soort dingen is hij echt van een ander niveau. En het mooiste is: hij wordt nog altijd beter."