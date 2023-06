Minister Yesilgoz mikt op Europese maatregelen tegen drugsimport

Drugsimport moet in Europees verband worden tegengewerkt. Dat is de boodschap waarmee minister Dilan Yesilgoz van Justitie vandaag naar de Antwerpse haven afreist voor overleg met collega's. Veel drugs, waaronder cocaïne, worden via containerschepen Europa binnengesmokkeld.

Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië bespreken in de Belgische havenstad hoe criminelen het leven zuur gemaakt kan worden. "We moeten ons deel van Europa heel onaantrekkelijk maken", zegt Yesilgoz. "We moeten het verdienmodel kapot maken."

Concreet zijn er plannen voor zogenoemde havenofficieren, die ervoor moeten zorgen dat informatie sneller wordt gedeeld tussen Europese havens. Verder moet er volgens de minister een gezamenlijke aanpak komen voor uithalers (die drugs ophalen als containers aan land zijn) en zou het makkelijker moeten worden om crimineel vermogen af te pakken.

Waterbedeffect

Ook pleit Yesilgoz ervoor om maatregelen die Nederland en België al hebben genomen, zoals digitaal verzegelen van containers en betere screening van havenpersoneel, in andere landen ook in te voeren. "Doe alsjeblieft mee, anders krijg je een waterbedeffect, zeggen wij tegen Europese collega's."

De minister wijst erop dat de gewelddadige uitwassen van drugscriminaliteit een groot probleem zijn. "Het geld gaat elders naartoe, de drugs ook, maar het geweld blijft in onze landen", aldus Yesilgoz. "We moeten zorgen dat het niet meer onze kant op komt."