Treinverkeer Amsterdam wordt langzaam hervat dankzij noodgreep

Het treinverkeer in en rond Amsterdam wordt sinds 9.00 uur langzaam hervat, meldt ProRail. Om 9.05 uur vertrok op Amsterdam Centraal de eerste trein naar Vlissingen. Het spoorbedrijf heeft een uitwijklocatie geopend in Utrecht. Vanaf hier kan het treinverkeer in Amsterdam worden geregeld.

De storing bij de verkeersleidingspost in Amsterdam is nog niet opgelost. "Er is veel hardware en software, dus het is zoeken naar een speld in een hooiberg", aldus een woordvoerder van ProRail. Het spoorbedrijf gaat er nu niet vanuit dat de storing is veroorzaakt door een hack. "We hebben geen signalen dat het zoiets zou zijn."

Het probleem begon gisteren aan het einde van de middag. Beelschermen vielen uit, waardoor het treinverkeer niet kon worden gemonitord. "Op de beeldschermen kun je zien waar welke trein rijdt", legt de woordvoerder uit. "In Amsterdam rijden ongelofelijk veel treinen. Die systemen zijn dus echt nodig om treinen te kunnen laten rijden. Anders ben je als het ware blind."

Als gevolg van de storing strandden grote aantallen reizigers en moesten velen de nacht doorbrengen in Amsterdam of Utrecht. Sommige gestrande reizigers voelen zich in de steek gelaten, zeggen ze tegen de NOS. "We hebben geen eten gehad, geen dekens, geen info over wat we kunnen doen. We zijn helemaal op", zegt een toerist die heeft moeten slapen op Amsterdam Centraal: