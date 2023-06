Automobilist rijdt winkel in Eindhoven binnen, bestuurder aangehouden

Een automobilist is vannacht een Eindhovens filiaal van de Action binnengereden. De bestuurder raakte daarbij gewond, schrijft Omroep Brabant.

De auto reed rond 01.15 uur door de pui en kwam in de winkel tot stilstand. De ravage in het Action-filiaal is groot. De bestuurder reed ook een verkeersbord omver. Dat belandde in de winkel.

Politie, ambulance en brandweer waren snel aanwezig doordat het inbraakalarm afging. De bestuurder is aangehouden na een blaastest. Hij was vermoedelijk onder invloed. Over de ernst van zijn verwondingen is niets bekendgemaakt.