NBA Finals weer gelijk: Miami Heat wint tweede duel 'on the road' van Denver Nuggets

Miami Heat verraste in de play-offs van de NBA al eerder, toen het op papier betere teams versloeg, en ook in de NBA Finals is het niet van plan zich zomaar over te geven aan de Denver Nuggets. De ploeg uit Florida won zondagnacht in Denver game 2 in de best-of-seven-serie, waardoor het nu 1-1 staat.

Met nog tien seconden op de klok bij een stand van 111-108 zette Nuggets-spelverdeler Jamal Murray, verdedigd door Heat-ster Jimmy Butler, een laatste dribbel in en probeerde met een driepunter een verlenging af te dwingen. Maar zijn schot kaatste van de ring af. De rebound was voor de Heat en de zoemer klonk. Nuggets-ster Nikola Jokic beende direct richting de kleedkamer.

Driepunters Miami

Bij de Heat scoorden Butler, Bam Adebayo en Gabe Vincent allemaal meer dan 20 punten. Vooral vanachter de driepuntslijn was de ploeg uit Florida sterk: bijna de helft van alle pogingen ging raak (48,6%). De vaak ontembare Jokic maakte 41 punten, pakte 11 rebounds en gaf vier assists. Uitstekende cijfers, maar die vier assists zijn opvallend weinig voor de speler die gemiddeld een triple-double (dubbele cijfers in punten, rebounds en assists) neerzet deze play-offs.