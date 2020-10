PSV volgt Feyenoord en AZ naar groepsfase; 'Trots hoe we met druk zijn omgegaan'

Doelman Yvon Mvogo is tevreden hoe PSV met de zege op Rosenborg heeft gereageerd na het gelijkspel tegen Heracles van afgelopen zondag.

"We hebben vandaag karakter getoond. Ik wist dat het team klaar was voor deze klus. Als PSV-zijnde wisten we wat ons te doen stond. We willen elke drie dagen voetballen, dus we moesten winnen", aldus Mvogo.

Mvogo geeft debutant Eran Zahavi een compliment. "Eran is een geweldige speler. Hij heeft zijn ervaring vanavond al laten zien. Hij praat veel in het veld en dat is belangrijk voor ons."