Grote belangstelling bedrijfsleven voor AI, kan beroepen flink veranderen

Van schrijvers tot belastingadviseurs en websitebouwers. Het zijn slechts enkele beroepen die vroeg of laat te maken gaan krijgen met generatieve AI (kunstmatige intelligentie). De komst van ChatGPT, de geavanceerde tekstgenerator, heeft het grote aantal mogelijkheden laten zien en steeds meer bedrijven experimenteren met AI. "Ik heb wekelijks drie tot vier afspraken met directieteams van grote Nederlandse bedrijven die hiermee aan de slag willen", zegt Rob Elsinga, National Technology Officer bij Microsoft Nederland. De softwaregigant werkt nauw samen met OpenAI, de maker van ChatGPT, en heeft de technologie geïntegreerd in zijn dienstverlening.

Generatieve AI maakt het mogelijk om taken die voorheen door een mens gedaan moesten worden - van het invullen van een Excelbestand tot het schrijven van een analyse - door een computer te laten doen.

De data die in het systeem worden ingevoerd, komen niet terecht in ChatGPT. Het is een gesloten omgeving. Dat maakt het voor grote bedrijven mogelijk om er gebruik van te maken. Elsinga ziet met name dat bedrijven graag het contact met hun klanten (vaak andere bedrijven) willen automatiseren. Het kan voor klantenservicebedrijven een bedreiging zijn, zegt Romy de Roo, manager bij ContactCare. Toch omarmt ze het. Ze gebruikt ChatGPT nu om de kwaliteit van de e-mails die worden gestuurd na contact te verbeteren. "Medewerkers laten nu een paar steekwoorden in de software achter, ChatGPT maakt daar dan een e-mailnotificatie van die door de medewerkers wordt gecontroleerd." De rol van haar medewerkers gaat ook veranderen, verwacht De Roo. Zij worden meer dossierbeoordelaars. Bij andere bedrijven in de klantenservicebranche klinkt meer terughoudendheid: klanten hebben er geen behoefte aan of het wordt nog niet voldoende vertrouwd. Bedrijfsmodel deels op de schop Bij advies- en belastingkantoor Deloitte zien ze generatieve AI als de manier om het werk voor de medewerkers interessant te houden, zegt Rob Bergmans, lid van de raad van bestuur. "Het is niet zo motiverend om in twee weken tijd duizenden contracten door te moeten ploegen om afwijkingen te vinden. AI verbetert de kwaliteit van ons werk." Bergmans verwacht niet dat de komst van AI banen gaat kosten. Er komt steeds meer werk bij en er starten minder mensen met de opleiding, zegt hij.

Uiteindelijk zullen er minder mensen nodig zijn om hetzelfde werk te verzetten. Frank Putman, senior manager belasting en technologie bij EY

Concurrent EY heeft een chatbot gekoppeld aan zijn databank over loonwetgeving. In meer dan 90 procent van de gevallen wordt het goede antwoord gegeven op vragen, de eerste indruk is dat dit een kostenbesparing van 50 procent oplevert. "Ons bedrijfsmodel moet deels op de schop", zegt Frank Putman, senior manager belasting en technologie bij EY. "Uiteindelijk zullen er minder mensen nodig zijn om hetzelfde werk te verzetten. De toekomstige consultant wordt iemand die goed kan omgaan met AI en goed kan controleren wat daaruit komt." AI als ghostwriter Bij CopyRobin, een bureau dat in opdracht teksten schrijft, gebruiken ze AI al bij het schrijven van stukken, vertelt eigenaar Eric van Hall. ChatGPT helpt bij het doen van de research en kan, naar voorkeur van de opdrachtgever, de tekst geheel of deels schrijven. Van Hall zegt dat schrijvers even veel tijd krijgen als voorheen om teksten af te leveren.

Feitelijke berichten kan het best goed produceren, maar als het gaat om interviews dan sluiper er vaak onwaarheden in de teksten. Emilie Maclaine Pont, freelance schrijver