Wekdienst 5/6: Strafzaak tegen voetballer Promes hervat • Stakingen bij VDL Nedcar

Goedemorgen! De strafzaak tegen voetballer Quincy Promes over de mishandeling van zijn neef wordt hervat en medewerkers van VDL Nedcar leggen het werk neer. We beginnen met het weer: vandaag is het overwegend zonnig. In het noorden komt soms echter lage bewolking vanaf de zee voor. Het wordt 20 tot lokaal 25 graden, maar in de kuststreek blijft het met 15 tot 20 graden aanmerkelijk koeler. De noord- tot noordoostenwind is matig van kracht.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De strafzaak tegen voetballer Quincy Promes over de mishandeling van zijn neef wordt hervat in de rechtbank in Amsterdam. Aansluitend begint ook een nieuwe strafzaak die gaat over de invoer van twee partijen cocaïne van in totaal 1362 kilo via de haven van Antwerpen. Promes wordt ook hier voor vervolgd.

Medewerkers van autofabriek VDL Nedcar leggen opnieuw het werk neer. Met de stakingen moet een beter sociaal plan voor personeel afgedwongen worden. Medewerkers van de fabrikant raken hun baan kwijt door het aflopen van het productiecontract met BMW. Hierdoor heeft de fabriek straks geen grote opdrachtgever meer.

Bondscoach Ronald Koeman en de spelers van het Nederlands elftal hebben de eerste training in voorbereiding op het duel met Kroatië in de halve finale van de Nations League. Die wedstrijd is op 14 juni in De Kuip.

Jongvolwassenen kunnen op station Utrecht Centraal een gratis vaccin halen tegen het HPV-virus. Dat virus is zeer besmettelijk en kan kanker veroorzaken. Iedereen geboren tussen 1996 en 2003 kan de prik halen op de tijdelijke vaccinatie-locatie. Dat kan tot en met 10 juni. Wat heb je gemist? Het treinverkeer rond Amsterdam en Schiphol ligt vanochtend nog steeds plat. Ook op andere trajecten leidt het probleem tot uitval en vertraging, meldt NS. Het is onduidelijk wanneer de storing is opgelost en het treinverkeer kan worden hervat. Reizigers krijgen als advies om alternatief vervoer te regelen of thuis te werken. Sinds gistermiddag 17.00 uur is er een IT-storing bij de verkeersleidingpost van ProRail in Amsterdam. Het treinverkeer werd aan het begin van de avond hervat, maar al snel speelde het probleem opnieuw op. Een onbekend aantal mensen heeft noodgedwongen de nacht doorgebracht op een station of een opvanglocatie. Ander nieuws uit de nacht: Zeker 15 doden door zware overstromingen in Haïti: ook worden er nog acht mensen vermist, melden de autoriteiten.

In tranen maakt de Zweedse stervoetballer Zlatan Ibrahimovic (41) bekend dat hij stopt: 'Neem afscheid van voetbal': er leek geen einde te komen aan de spelerscarrière van Zlatan Ibrahimovic, maar de inmiddels 41-jarige Zweed heeft nu dan toch echt besloten dat hij het profvoetbal vaarwel zegt.

Explosie bij coffeeshop in Den Haag: volgens de politie is er niemand gewond geraakt. En dan nog even dit: Het ruim 500 kilometer lange Pieterpad, dat van Pieterburen in Groningen naar de Sint-Pietersberg in Maastricht loopt, wordt nog altijd veel bewandeld. Tienduizenden mensen wagen zich er elk jaar aan.

