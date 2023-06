Bol moet bij FBK Games wennen aan status: 'Ben net zo normaal als ieder ander'

Anno 2023 heeft Bol nog niet de erelijst van de wereldkampioene op de 200 meter van 2015 en 2017. Toch trok ze in hetzelfde Hengelo een vol stadion. Op de tribune toverde een vak vol trouwe supporters, gehuld in t-shirts met daarop haar naam, een immens spandoek tevoorschijn waarop de hashtag #TeamFemke en een metersgrote afbeelding prijkten.

Femke Bol haalde de dag die een onuitwisbare indruk op haar maakte zondag aan het begin van de avond nog maar eens in de herinnering. "Ooit zo goed worden als Dafne Schippers, dat leek me geweldig."

Vijf jaar geleden nam een 18-jarige tiener uit Amersfoort samen met haar ouders plaats op de tribune van het naar Fanny Blankers Koen vernoemde atletiekstadion in Hengelo. Voor haar ogen was het, op het tartan, een blondine uit Utrecht die de show stal.

"Het gaat allemaal zó snel", zei ze, gehuld in het zuurstokroze, aan de rand van de baan. "Het is ongekend. Ik moet er echt aan wennen. Ik was op een gegeven moment al een beetje groot in Nederland. Na de EK van vorig jaar in München werd het iets groter, maar nadat ik in Apeldoorn het wereldrecord indoor op de 400 meter had gelopen is het ontploft."

Bol deed waar het publiek voor gekomen was en won met overmacht, al is haar ster al zo rijzend dat bij haar tijd van 50,11 een kleine kanttekening werd geplaatst. "Mensen verwachten dat ik, waar ik aan de start van een 400 meter verschijn, een 49'er loop. Dat kan ik alleen niet altijd waarmaken. Helaas."

"Veel mensen willen ineens iets. Dat overvalt me, eerlijk gezegd, een beetje. Ik praat daarover met personen die dicht bij me staan en me goed kennen. Mensen van buitenaf denken ineens dat ik een supervrouw ben."

Haar nieuwe status houdt ook in dat de verwachtingen hooggespannen zijn zodra haar naam op de deelnemerslijst staat. "Of het vervelend is dat er toptijden van me worden verwacht als ik aan de start sta? Nee, eigenlijk niet. Want dat verwacht ik van mezelf ook."

"Natuurlijk baal ik er zelf ook van dat ik hier geen 49'er loop", vervolgde ze. Toch wenste Bol haar winnende tijd van de FBK Games in perspectief te plaatsen. "Dit is de derde tijd die ik ooit op de 400 vlak heb gelopen. Zo slecht is het dus ook weer niet."

Veertien passen

Er waren bovendien verzachtende omstandigheden die konden worden aangevoerd. Bols leven staat, in de aanloop naar de WK van komende zomer in Boedapest en de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, volledig in het teken van de 400 meter horden. En dan specifiek het strijdplan om in ieder geval de eerste zeven van in totaal tien horden met veertien passen tussen de hindernissen te lopen, om zo meer snelheid te genereren.

Ze heeft die kunst al aardig onder de knie, getuige de zege die ze vrijdag op dat onderdeel tijdens de Diamond League in Florence boekte. Het was overigens haar veertiende opeenvolgende zege op de 400 horden in die prestigieuze wedstrijd.