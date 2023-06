In Den Haag is er vannacht een explosie geweest bij een coffeeshop. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt.

De ontploffing vond rond 02.00 uur plaats aan de Bilderdijkstraat, aan de rand van het centrum. De voordeur van het pand is verwoest door de knal.

Meerdere omwonenden waren wakker geschrokken van de explosie. De politie doet ter plekke onderzoek en vraagt getuigen om zich te melden.