Treinverkeer rond Amsterdam nog plat door storing, ProRail opent back-up in Utrecht

Ook vanmorgen rijden er geen treinen rond Amsterdam en Schiphol vanwege een aanhoudende IT-storing bij de verkeersleiding van ProRail in Amsterdam. Op andere trajecten leidt het probleem eveneens tot uitval en vertraging, meldt NS. Reizigers wordt aangeraden alternatief vervoer te regelen of thuis te werken.

Het is nog onduidelijk hoelang de storing gaat duren. Als alles meezit kan het treinverkeer vanaf 9.00 uur stapsgewijs worden hervat. "Maar het is een heel complexe ict-storing", zegt ProRail-bestuursvoorzitter John Voppen.

'Nooit eerder voorgekomen'

De oorzaak van probleem met de verkeersleidingpost in Amsterdam is nog niet achterhaald. Daarom is afgelopen nacht besloten uit te wijken naar Utrecht. De hoop is dat vanaf deze back-uplocatie, met andere computers, het systeem weer stabiel gaat werken. Voppen: "Voor zover ik weet is dit nooit eerder voorgekomen in de achttien jaar dat ik werk voor ProRail."

Het probleem bij de verkeersleiding in Amsterdam ontstond gistermiddag rond 17.00 uur. Aan het begin van de avond werd het treinverkeer hervat, maar al snel speelde de storing opnieuw op. Een onbekend aantal mensen heeft noodgedwongen de nacht doorgebracht op een station of een opvanglocatie.

Slapen in foliedekens

Op sociale media gaan foto's en filmpjes rond van treinreizigers gewikkeld dekens van aluminiumfolie. "Inmiddels is mijn vertraging het klokje rond", schrijft iemand op Twitter. "Ik zit in een trein, die staat al 3 uur stil maar is wel lekker warm."

Andere reizigers noemen het "ongelofelijk" dat er geen bussen worden ingezet ter vervanging van treinen. Volgens een NS-woordvoerder is dat niet haalbaar. "Met zulke grote reizigersaantallen valt het in bussen niet aan te rijden."

Dit zijn beelden van deze ochtend op Amsterdam Centraal: