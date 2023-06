Treinverkeer ook vanmorgen plat rond Amsterdam, hinder op rest van spoor

Andere reizigers noemen het "ongelofelijk" dat er geen bussen worden ingezet ter vervanging van treinen. Volgens een NS-woordvoerder is dat niet haalbaar. "Met zulke grote reizigersaantallen valt het in bussen niet aan te rijden."

Op sociale media gaan foto's en filmpjes rond van treinreizigers gewikkeld dekens van aluminiumfolie. "Inmiddels is mijn vertraging het klokje rond", schrijft iemand op Twitter. "Ik zit in een trein, die staat al 3 uur stil maar is wel lekker warm."

ProRail houdt er rekening mee dat de storing minstens de hele ochtend duurt. "Het is een heel vervelende boodschap", zegt een woordvoerder. De oorzaak van de IT-storting is nog niet achterhaald.

Ook vanmorgen rijden er geen treinen rond Amsterdam en Schiphol vanwege een aanhoudende IT-storing bij de verkeersleiding van ProRail in Amsterdam. Op andere trajecten leidt het probleem eveneens tot uitval en vertraging, meldt NS. Reizigers wordt aangeraden alternatief vervoer te regelen of thuis te werken.

De grootste overlast treft reizigers in de directe omgeving van Amsterdam. Maar aangezien veel treintrajecten ook door de hoofdstad lopen of daar eindigen, is ook in de rest van het land veel hinder. Denk aan alternatieve vertrektijden, vertraging of treinuitval. In de reisplanner van NS staat meest actuele informatie. De ProRail-woordvoerder benadrukt dat "veel treinen wel rijden".

Behalve rond de hoofdstad was er vannacht ook geen treinverkeer rond Utrecht. Daar reden vanochtend wel weer treinen. Zo'n honderd gestrande reizigers zijn volgens de veiligheidsregio opgevangen in de Jaarbeurs. Daar zijn stretchers neergezet en is voor eten en drinken gezorgd.

'Betreuren overnachtingen op station'

"ProRail en NS betreuren het dat we vannacht veel reizigers niet thuis hebben kunnen brengen en dat zij op het station hebben moeten overnachten", schrijft NS in een verklaring. "Dit is niet wat reizigers van ons mogen verwachten."

Mede vanwege een concert van popster Harry Styles in de Johan Cruijff Arena waren er in Amsterdam veel treinreizigers op de been. Ook in de AFAS Live was gisteravond een concert. In totaal waren in het Arena-gebied zo'n 55.000 concertbezoekers.