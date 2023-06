Geen treinen meer rond Amsterdam door storing, ook gevolgen voor ochtendspits

Rond Amsterdam rijden er vannacht geen treinen meer door een grote storing bij de verkeersleidingspost. De verwachting is dat die storing ook impact zal hebben op de ochtendspits, melden ProRail en de NS. Hoe groot de gevolgen zullen zijn, is nog onduidelijk.

Opvang concertbezoekers in Ziggo Dome

Bezoekers van het concert van popster Harry Styles in de Johan Cruijff Arena die vanwege de treinstoring rond Amsterdam niet meer thuis kunnen komen, worden tijdelijk opgevangen in de Ziggo Dome.

De opvang is bedoeld voor concertbezoekers die geen vervoer kunnen regelen of daar lang op moeten wachten. Volgens Mojo Concerts zijn er in het gebied rond de Arena nog voldoende parkeerplekken beschikbaar. De concertorganisator raadt mensen aan de auto te parkeren en elkaar te ontmoeten bij het meeting point naast AFAS Live. In de tent naast het meeting point zijn telefoonopladers beschikbaar.

Ook in de AFAS Live was er gisteravond een concert. In totaal waren in het Arena-gebied zo'n 55.000 concertbezoekers op de been.