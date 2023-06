In tranen maakt Ibrahimovic (41) bekend te stoppen: 'Neem afscheid van voetbal'

"De eerste keer dat ik hier kwam, gaven jullie me geluk", sprak Ibrahimovic het publiek toe. "De tweede keer dat ik kwam, gaven jullie mij liefde. Jullie verwelkomden me met open armen. Ik zal mijn hele leven een Milanista zijn. Het is tijd om afscheid te nemen van het voetbal. Forza Milan en tot ziens."

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Het contract van Ibrahimovic loopt eind deze maand af en wordt niet verlengd na een seizoen waarin de aanvaller veel geplaagd werd door blessures. Het deed de kleurrijke maar ook succesvolle voetballer besluiten de knoop door te hakken.

Eerste titel met Ajax

Ibrahimovic was sinds begin 2020 bezig aan zijn tweede periode bij Milan en hielp de 'Rossoneri' na 2011 ook in 2022 aan de Italiaanse titel. Het waren bepaald niet zijn enige landskampioenschappen. Hij heeft er maar liefst twaalf meegemaakt, om te beginnen in 2002 bij Ajax, dat hem op 19-jarige leeftijd had weggeplukt bij Malmö FF.

Daarna speelde hij achtereenvolgens voor Juventus, Internazionale, FC Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United, LA Galaxy en opnieuw AC Milan. In 121 interlands voor Zweden maakte hij 62 doelpunten.