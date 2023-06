In Emmen is een pizzabezorger van 17 om het leven gekomen nadat hij met zijn scooter op een trein was gebotst.

De jongen uit Emmen kwam rond 17.15 uur in aanrijding met de trein. Dat gebeurde op een spoorwegovergang op de Kerkhoflaan, net ten oosten van het centrum. De jongen overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Vanwege de aanrijding heeft het treinverkeer aan het begin van de avond een tijdlang stilgelegen.