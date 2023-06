Helft mkb'ers durft hogere kosten niet door te berekenen, bang voor verlies klanten

Bijna de helft van de ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf durft de hogere kosten voor inkoop niet door te berekenen aan klanten, uit vrees dat zij weglopen of minder uitgeven. Ook geven veel ondernemers aan dat ze hogere kosten niet mogen doorberekenen vanwege gemaakte prijsafspraken met leveranciers en afnemers. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Vooral horecaondernemers vrezen dat hogere prijzen ten koste gaan van bezoek aan het café of restaurant. Bijna de helft zegt daarom de hogere kosten niet door te kunnen berekenen in de prijs van een biertje of maaltijd. Ruim een kwart is bang dat klanten dan naar de concurrentie vertrekken of thuis gaan borrelen.

De angst speelt niet alleen in de horeca. Ook mkb'ers in de cultuursector, sport en recreatie vrezen dat klanten door hogere prijzen thuisblijven. Van bedrijven in de landbouw, bosbouw en visserij durft 30 procent de prijzen niet te verhogen uit angst voor minder afzet.

Graaiflatie

Echt knellen doen de hogere inkoopprijzen nog niet. Slechts 5 procent van de mkb'ers zegt dat hun schulden momenteel ongeveer even hoog of hoger dan vorig jaar zijn en dat ze daar veel last van hebben.

De afgelopen maanden werd er veel gesproken over bedrijven die stiekem de prijzen opdrijven in tijden van crisis, zogenoemde 'graaiflatie'. Economen van de Rabobank berekenden dat de inflatie vorig jaar minder extreem was geweest als bedrijven de prijzen van hun producten niet verder hadden verhoogd dan noodzakelijk was.

Of er echt sprake was van graaiflatie durft de bank niet vast te stellen. De Rabobank-economen vermoeden dat veel bedrijven hun prijzen (extra) verhoogd hebben om loonsverhoging voor hun personeel te kunnen betalen.