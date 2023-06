Roma krijgt tweede kans in Europa League, beslissingsduel Spezia en Hellas Verona

AS Roma krijgt volgend jaar een nieuwe kans om de Europa League te winnen. Vier dagen na de verloren finale tegen Sevilla haalde Roma in de Serie A nog een keer alle middelen uit de kast om Spezia op de knieën te krijgen.

Bij Roma zat Jose Mourinho niet op de bank, maar zijn invloed was zeker niet minder zichtbaar in het spel. De Portugese oefenmeester was geschorst; niet vanwege zijn wangedrag tijdens en na de verloren finale van de Europa League, maar vanwege de vijf gele kaarten die hij in de Serie A verzamelde.

De grootste verrassing vooraf was de keuze van Spezia-trainer Leonardo Semplice voor Zoet onder de lat. De voormalig Oranje-international mocht dit seizoen - mede door een zware knieblessure - maar vijf keer meedoen in de Serie A, maar kreeg in Rome zowaar weer eens een kans.

Ook aan de kant van Roma was er een verrassing onder de lat. Eigenlijk was het ook wel gepast dat Mile Svilar mocht schitteren op de dag waarop Royal Antwerp FC het kampioenschap van België vierde.

De in Antwerpen geboren Svilar is namelijk de zoon van Antwerp-icoon Ratko Svilar, die vijftien jaar (1980-1995) onder de lat stond op de Bosuil.

Spezia op voorsprong

Na zes minuten moest Svilar als eerste de bal uit het net halen na een rake kopbal van Spezia-verdediger Dimitrios Nikolaou. Voor de 24-jarige Griek was het pas zijn eerste treffer op het hoogste niveau in 131 competitiewedstrijden bij Olympiakos, Empoli en de laatste twee seizoenen Spezia.

Bij de 1-1 van Roma zag Zoet er niet goed uit. Hij verkeek zich - net als alle anderen trouwens - op een voorzet van Nicola Zalewski, die bij de tweede paal in de goal verdween.