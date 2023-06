Benzema neemt afscheid van Real en La Liga met treffer, Valladolid degradeert

Atlético Madrid had de aartsrivaal uit eigen stad op de laatste speeldag nog voorbij kunnen gaan, maar een 2-2 gelijkspel bij Villarreal was daarvoor niet toereikend.

Het was zijn 354ste doelpunt in zijn 648ste wedstrijd voor de Koninklijke.

Het slaagde er niet in het eveneens in de gevarenzone bivakkerende Getafe te kloppen, maar bleef op 0-0 steken.

Oihan Sancet had in de 49ste minuut de score geopend namens Club Athletic, dat nog kans maakte op deelname aan de Conference League volgend seizoen. De plek in de voorrondes van het Europese clubtoernooi ging door het puntenverlies echter naar Osasuna.

De 35-jarige Benzema had eerder op de dag zijn vertrek bij Real wereldkundig gemaakt. De Fransman, die lijkt te gaan verkassen naar Saudi-Arabië, kreeg tegen Athletic in de 73ste minuut een publiekswissel.

Even dreigde er hulp uit Barcelona te komen, waar Espanyol op weg was naar een overwinning op Almería. Dat redde echter op de valreep een punt dankzij een strafschop van Adri Emabarda (3-3), die eerder in het duel ook al de 2-2 voor zijn rekening had genomen.

Arbiter Lahoz klaar

Benzema mag dan een van de spelers zijn die volgend jaar niet terug te zien zal zijn in La Liga, dat geldt ook voor scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz.

In Nederland kennen we de afzwaaiende arbiter vooral door zijn optreden tijdens het WK in Qatar, waar hij de kwartfinale tussen Oranje en Argentinië opsierde met niet minder dan negentien gele kaarten.

Kort na het WK strooide hij tijdens de stadsderby tussen Barcelona en Espanyol opnieuw met prenten: zestien stuks. Wat dat betreft nam de 46-jarige fluitist uit Valencia geenszins afscheid in stijl. Tijdens Real Mallorca-Rayo Vallecano liet hij zowaar alle kaarten op zak.