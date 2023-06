Verstappen rijgt '1'tjes' aaneen, maar weet: 'Stilstaan kan niet in deze wereld'

Zijn engineer en zijn teambaas feliciteerden hem met dezelfde woorden. "Well controlled, Max." Max Verstappen vond in Barcelona bij de GP van Spanje nauwelijks obstakels op zijn weg en reed gecontroleerd naar de veertigste zege van zijn Formule 1-carrière. Spetterend was het niet, maar dat was ook niet nodig. De concurrentie kwam simpelweg niet in de buurt. "We mogen geen fouten maken", hield de dominantste coureur in de dominantste auto voor de race nog een slag om de arm. Winnen is niet vanzelfsprekend, wilde hij maar zeggen. Bijna tijdstraf Maar in geen van de 66 ronden op het Circuit de Catalunya kwam de overwinning in gevaar. Of het moet zijn geweest toen Verstappen van de wedstrijdleiding een zwart/witte vlag kreeg - noem het een gele kaart - nadat hij tot drie keer toe te wijd was gegaan op de baan. Als hij de track limits nogmaals had overschreden, zou een tijdstraf volgen. "Ik ging drie keer over de witte lijn, dat gebeurt soms", reageerde Verstappen laconiek. "Op de harde band kostte het me wat meer moeite. Maar ik bleef binnen de limiet, we konden er achteraf om lachen." In onderstaande videobalk interviews met Red Bull-teambaas Christian Horner, Ferrari-chef Frédéric Vasseur, AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda, Haas-rijder Nico Hülkenberg en toptennisser Daniil Medvedev.

Eigenlijk kende Verstappen een eentonig weekeinde. Hij kreeg alleen maar 1'tjes achter zijn naam. Hij was de snelste in de drie vrije trainingen, pakte pole tijdens de kwalificatie om zondag van P1 te starten en op P1 te finishen. In ook nog eens de snelste raceronde. Zo'n grote verzameling 1'tjes reed hij in de voorgaande 169 grand prixs nog nooit bij elkaar. De uitslagen in de vrije trainingen doen er dan misschien niet echt toe, teams zijn doorgaans meer op zoek naar betrouwbaarheid dan naar snelheid. Toch zegt het veel over de overmacht van Verstappen. Hij heerste van vrijdagochtend tot zondagmiddag.

Verstappen op het zijn wagen na de zege in Barcelona - AFP

Verstappen: "Dit was een positief weekeinde, op dit circuit deden we het heel goed, maar ik weet dat het niet overal het geval zal zijn. We moeten blijven werken en op zoek gaan naar verbeteringen. Ik weet niet of de komende circuits ons beter of slechter liggen, daar gaan we achter komen." "Het ziet er allemaal goed uit, maar in deze wereld kun je niet stilstaan. We willen bijvoorbeeld weten waarom het op de harde band niet ging zoals we hadden gewild. Dat gaan we onderzoeken."

De Vries na veertiende plaats: 'Hoop dat we kunnen blijven bouwen' Nyck de Vries slaagde er niet in zijn eerste WK-punten te veroveren, maar kijkt desondanks met een redelijk goed gevoel terug op de race in Barcelona. "Ik ben blij met het werk van het team, want het lijkt erop dat we dichter bij de toptien in de buurt komen. Ik hoop dat we op deze voet door kunnen gaan." De Vries begon het seizoen met een aantal uitglijders, maar heeft na Monaco en Barcelona een beter gemoed. "De laatste twee weekeinden zijn bemoedigend. We zijn competitief, alleen gaan we naar zulke verschillende circuits dat je een heel allround auto nodig hebt. In Canada zal het weer anders zijn, maar ik hoop dat we hierop voort kunnen bouwen."

Verstappen werd voor het eerst dit seizoen op het podium vergezeld door twee Mercedessen. Zaterdag verwachtte Verstappen nog dat teamgenoot Sergio Pérez van P11 nog wel naar de tweede plek zou opklimmen, maar Lewis Hamilton en George Russell hielden de Mexicaan buiten de topdrie. Hamilton hongerig "Het team is nog altijd hongerig", zegt Hamilton. "Ik ook, dat is bij mij nooit veranderd. We zullen hier even van genieten om dan te bedenken hoe we de volgende race kunnen winnen." Mercedes sloeg vorig seizoen de plank mis bij de ontwikkeling van een nieuwe generatie Formule 1-auto's, sindsdien moet de zevenvoudig wereldkampioen het doen met incidentele podiumplaatsen.

Lewis Hamilton en George Russell vieren feest na hun podiumplekken in Spanje - AFP

Mercedes-teambaas Toto Wolff is na de race in Catalonië hoopvol, maar wil nog niet spreken van een nieuwe lente. "We zitten er veel dichterbij, maar je ziet wat de standaard is. Het gat (met Verstappen, red.) is nog steeds meer dan twintig seconden. We zijn niet waar we willen zijn." Hamilton: "Ik hoop dat we Red Bull tegen het einde van het jaar echt kunnen uitdagen, maar ik kijk eigenlijk vooral naar volgend seizoen en hoop dat we het ze vanaf de eerste race moeilijk kunnen maken. Hoe dichter bij we dit jaar komen, hoe meer ons dat volgend jaar gaat opleveren." Alonso: 'We waren gewoon te langzaam' Thuisfavoriet Fernando Alonso viel voor de tweede keer dit jaar buiten het podium. "We hadden de snelheid niet, dat was het grootste probleem", analyseerde hij.

De stand in het wereldkampioenschap - NOS