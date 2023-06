Van Bommels Antwerp pakt Belgische titel na krankzinnige laatste minuten

Door een prachtige treffer van Toby Alderweireld in de extra tijd pakte Antwerp alsnog een punt bij Racing Genk en omdat Union St. Gilles thuis niet wist te winnen van Club Brugge (1-3), kwam de met de helikopter van hot naar her reizende trofee uiteindelijk in Antwerpse handen terecht.

FC Antwerp is na een krankzinnig slot van de Belgische play-offs voor het eerst na 66 jaar weer landskampioen geworden. Lang leken de mannen van Mark van Bommel naast de titel te grijpen, nadat het vorige week ook al op de valreep was misgegaan.

De 2-2 van Alderweireld vormde de apotheose van enkele krankzinnige minuten in Genk en Brussel, waarin de virtuele titel in hoog tempo van nieuwe eigenaar wisselde. Union dacht de buit binnen te hebben met een 1-0 voorsprong, maar liet zich in eigen huis toch nog de kaas van het brood eten door Club Brugge.

Dat was weer een kolfje naar de hand van Genk, dat op een thuiszege op Antwerp afstevende, genoeg om zowel Union als de directe tegenstander op de laatste speeldag te passeren. Maar dat was weer gerekend buiten de formidabele uithaal van Alderweireld, waardoor de 'Great Old' na de nationale beker ook het landskampioenschap veroverde.

Drie titelkandidaten

Antwerp dacht het kampioenschap vorige week al binnen te hebben, maar zag tien man van Union St. Gillis tien minuten voor tijd langszij komen door een ongelukkig eigen doelpunt van Arthur Vermeeren. Door de 1-1 in de Bosuil waren plots weer drie clubs in de race voor de landstitel.

De mannen van trainer Van Bommel hadden op bezoek bij Racing Genk nog altijd alles in eigen hand, maar de gastheren lagen, met slechts één punt minder, stevig op de loer. En ook Union was met evenveel punten als Antwerp nog kansrijk, maar zou bij gelijk eindigen toch het nakijken hebben omdat het in de reguliere competitie minder goed had gepresteerd dan de koploper.