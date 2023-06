Sparta blijft in race om Europees voetbal na penaltyreeks en slijtageslag

Sparta Rotterdam blijft na een zenuwslopende wedstrijd tegen FC Utrecht in de race voor een ticket voor de voorronde van de Conference League. De Rotterdammers bereikten de finale van de play-offs door Utrecht thuis in een strafschoppenserie te verslaan.

In de reguliere speeltijd had Utrecht met 1-0 gewonnen en daarmee was de stand na de eerdere 2-1 zege van Sparta in Utrecht weer gelijk. Er volgde een verlenging en een penaltyreeks en daarin was keeper Nick Olij wederom belangrijk. Hij pakte twee penalty's. Ook in de eerste wedstrijd verrichte hij veel reddingen.

Sparta, dat in de competitie als zesde eindigde, neemt het donderdag en zondag in de finale op tegen FC Twente, dat eerder vandaag sc Heerenveen uitschakelde. De eerste wedstrijd wordt in Rotterdam gespeeld.