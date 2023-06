Grote brand in Nationaal Park De Maasduinen in Limburg

In Nationaal Park De Maasduinen in Limburg is een grote brand uitgebroken. De brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse om het vuur te bestrijden. De brand is in het natuurgebied aan de Ceresweg in de gemeente Bergen, meldt 1Limburg.

Hoe groot het gebied is waar de brand woedt, is nog niet duidelijk. De Veiligheidsregio Limburg-Noord roept omwonenden op Twitter op om binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten. Ook wordt gevraagd afstand te houden om de hulpdiensten niet in de weg te lopen.