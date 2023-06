Bol en Hassan laten publiek juichen bij FBK Games: ze winnen met overmacht

Bol richt zich dit seizoen vooral op de 400 meter horden, vanwege een nieuw pasritme waarop ze aan het trainen is, maar voor het toernooi in Hengelo besloot ze de 400 meter zonder horden te lopen.

Op dat onderdeel zorgde ze eerder dit jaar voor een daverende verrassing door het stokoude indoor-wereldrecord te verbeteren. Bij de NK indoor liep ze 49,26, ruim een halve seconde sneller dan de Tsjechische Jarmila Kratochvilova in 1982.

En ook in een volgepakt stadion in Hengelo, dat uit z'n dak ging bij het zien van Bol met zelfs een groot spandoek op de tribune, liet ze haar concurrentes ver achter zich. Nummer twee Wadeline Jonathas kwam ruim anderhalve seconde later over de finish (51,74).

Hassan maakt het niet makkelijk

De 30-jarige Hassan had het zichzelf niet makkelijk gemaakt bij de FBK Games. Nog geen 24 uur nadat ze over de finishlijn was gekomen van de 10.000 meter, stond ze alweer aan de start van haar volgende afstand: de 1.500 meter.