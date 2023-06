Honderdduizenden Polen betogen tegen regering en juichen voor Lech Walesa

Honderdduizenden mensen zijn in Warschau de straat op gegaan om te demonsteren tegen de rechts-conservatieve regering. Ze beschuldigen president Duda en de regering van premier Morawiecki ervan de democratie te willen ondermijnen en het land steeds autocratischer te maken.

De betoging, volgens Poolse media een van de grootste die postcommunistisch Polen heeft gezien, valt samen met de viering van de eerste naoorlogse vrije verkiezingen in het land, 34 jaar geleden.

De organisatie schat de opkomst op zo'n half miljoen mensen. De menigte demonstranten in de Poolse hoofdstad strekt zich over zeker anderhalve kilometer uit. Ze dragen spandoeken mee met leuzen als 'Een vrij Europees Polen' en 'Europese Unie ja, PiS nee', verwijzend naar de regeringspartij. Ook in andere steden zoals Krakau zijn er demonstraties.

Lech Walesa

De rechts-conservatieve, PiS waartoe Duda en Morawiecki behoren, zwaait de scepter in Polen sinds 2015 en heeft sindsdien met omstreden hervormingen de onafhankelijke rechtspraak ingeperkt en geprobeerd om het kritische media moeilijk te maken.

De oppositie is bang dat de regering in de aanloop naar de verkiezingen komend najaar een stap verder wil gaan. President Duda stemde eerder deze week in met de oprichting van een commissie die volgens critici politieke tegenstanders van de regering buitenspel kan zetten.

Ze kunnen niet alleen boetes krijgen, maar bijvoorbeeld ook een verbod van tien jaar op politieke functies. Officieel is de commissie bedoeld om publieke personen aan te pakken die Poolse belangen hebben geschaad 'onder Russische invloed'. Critici zijn echter bang voor een heksenjacht op de oppositie.