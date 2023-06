Treinstoring Amsterdam: concertbezoekers opgevangen, ochtendspits onzeker

Het treinverkeer rond Amsterdam en Schiphol ligt opnieuw plat. Na een eerdere urenlange storing leek het treinverkeer weer langzaam op gang te komen, maar de storing is volgens ProRail teruggekeerd. Hoelang het deze keer duurt, is niet bekend. ProRail kan nog niet zeggen of de problemen voor morgenochtend zijn opgelost.

Rond 20.00 uur waren de eerste treinen weer gaan rijden, maar ruim een half uur later ging het opnieuw mis. "De storing op de verkeersleidingspost in Amsterdam is helaas teruggekeerd. Het treinverkeer is weer stilgelegd", meldt ProRail. Volgens een woordvoerder gaat het om hetzelfde type storing als eerder vanavond.

Het bedrijf zegt "met man en macht" aan een oplossing te werken. Ook volgens de NS is het "uiterst onzeker" of er vanavond nog treinen gaan rijden. De systemen moeten opnieuw worden opgestart, maar ProRail wil ook meer duidelijkheid over de oorzaak zodat het systeem niet weer uit kan vallen.