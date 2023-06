Storing toch niet verholpen, treinverkeer bij Amsterdam opnieuw plat

Rond 20.00 uur waren de eerste treinen weer gaan rijden. Ruim een half uur later ging het opnieuw mis. "De storing op de verkeersleidingspost in Amsterdam is helaas teruggekeerd. Het treinverkeer is weer stilgelegd", meldt ProRail. Volgens een woordvoerder gaat het om hetzelfde type storing als eerder vanavond. "We werken met man en macht aan een oplossing."

Het treinverkeer rond Amsterdam en Schiphol ligt opnieuw plat. Na een eerdere urenlange storing leek het treinverkeer weer langzaam op gang te komen, maar de storing is volgens ProRail teruggekeerd. Hoelang het deze keer duurt, is niet bekend.

Het treinverkeer rond Amsterdam ligt opnieuw plat. Na een eerdere urenlange storing leek het treinverkeer weer langzaam op gang te komen, maar de storing is volgens ProRail teruggekeerd. - NOS

Op station Utrecht Centraal was het erg druk toen de eerste treinen na 20.00 uur richting Amsterdam weer gingen rijden:

Het was voor de tweede storing al de verwachting dat de problemen op het spoor rond Amsterdam zeker nog de hele avond zouden duren.

De problemen rond Amsterdam en Schiphol begonnen aan het einde van de middag door een storing bij een verkeersleidingspost bij Amsterdam Centraal. Ook naar Zaandam, Haarlem en Weesp reden geen treinen. Het is nog niet duidelijk wat de storingen heeft veroorzaakt. ProRail doet onderzoek.

Bij Amsterdam Centraal ontstond een enorme drukte bij de taxi's. Vervoerder GVB zette extra metro's in vanwege de treinstoring.

ProRail meldde eerder dat alle beeldschermen op de verkeersleidingspost bij Amsterdam Centraal waren uitgevallen en dat resetten niet hielp. Door de problemen kon de verkeersleiding het treinverkeer niet monitoren. Telefonisch contact met machinisten was er nog wel, maar daarmee kon het treinverkeer niet worden afgehandeld.

De NS ging er eerder van uit dat alle treinen morgenochtend weer normaal zouden rijden. Of dat nu nog zo is, is niet bekend. Het vervoersbedrijf adviseert reizigers om de website en app te raadplegen.

De storingen hadden onder meer gevolgen voor mensen die vanavond naar een concert van Harry Styles wilden, om 21.00 uur in de Johan Cruijff Arena. Mojo Concerts liet weten dat het concert vanwege de storing minimaal een kwartier later zou beginnen en wees concertgangers op de mogelijkheid de metro, tram of bus te nemen. Treinkaartjes zijn daar binnen de regio Amsterdam ook geldig.

Mojo meldde na het begin van het concert dat nagenoeg alle bezoekers de Arena tijdig hadden bereikt. De concertorganisator adviseert de bezoekers dringend om voor de terugreis ander vervoer te regelen.