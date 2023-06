NS herstart treinverkeer na storing bij Amsterdam, hele avond nog problemen

Ook naar Haarlem, Zaandam en Weesp rijden sinds 17.30 uur minder of geen treinen. Bij Amsterdam Centraal ontstond een enorme drukte bij de taxi's.

Eerder vanavond meldde ProRail dat alle beeldschermen op de verkeersleidingspost bij Amsterdam Centraal waren uitgevallen en dat resetten niet hielp. Door de problemen kon de verkeersleiding het treinverkeer niet monitoren. Telefonisch contact met machinisten was er nog wel, maar daarmee kon het treinverkeer niet worden afgehandeld.

De problemen ontstonden rond 17.30 uur door een storing bij een verkeersleidingspost bij Amsterdam Centraal. Het is nog niet duidelijk wat die storing veroorzaakte. Inmiddels zijn de systemen weer opgestart en zijn ze stabiel genoeg om weer te gaan rijden, aldus een woordvoerder van ProRail. Dat de problemen vanavond nog aanhouden komt doordat personeel en materieel weer op juiste plek moet komen.

De storing waardoor het treinverkeer rond Amsterdam en Schiphol sinds enkele uren platligt, is opgelost. Vanaf ongeveer 20.00 uur kunnen de eerste treinen weer gaan rijden, laat ProRail weten. Het gaat nog de hele avond duren voordat de hele dienstregeling weer normaal verloopt.

De NS adviseert reizigers om de informatie op de website en app te raadplegen.

De nasleep van de storing kan onder meer gevolgen hebben voor mensen die vanavond naar een concert van Harry Styles om 21.00 uur in de Johan Cruijff Arena willen. Mojo Concerts heeft laten weten dat het concert vanwege de storing minimaal een kwartier later begint en wijst concertgangers op de mogelijkheid de metro, tram of bus te nemen. Treinkaartjes zijn daar binnen de regio Amsterdam ook geldig.

Vervoerder GVB zet extra metro's in vanwege de treinstoring.