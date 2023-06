Dappere Herregodts pas in laatste tien meter teruggepakt in openingsrit Dauphiné

Het zag er lang niet naar uit, maar in het regenachtige Zuidoost-Frankrijk heeft Christophe Laporte de eerste etappe van het Criterium du Dauphiné gewonnen. De Jumbo-Visma-renner was in de sprint in Chambon-sur-Lac net sneller dan Matteo Trentin en Rune Herregodts. Nummer drie Herregodts (Intermarché-Wanty) zal de samenvatting van de etappe liever niet terugkijken, want nadat hij de hele dag vooraan had gereden werd de dappere vluchter pas in de laatste tien meter teruggepakt.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

De Belg zat al vroeg op de dag mee in een kopgroep van vijf renners. Een vluchtpoging die op zo'n tien kilometer van de streep leek te eindigen toen het peloton de Belg en zijn laatste vluchtmaatje opslokte. Maar Herregodts gaf zich niet over, ontworstelde zich aan de armen van het peloton, stortte zich met alle risico's van dien de laatste kletsnatte afdaling naar de finish in en bleef zowaar weg. Herregodts' voorsprong groeide van zes naar tien en zelfs vijftien seconden, met achter hem een bulderende gele Jumbo-Visma-trein, die werkte voor Laporte. Herregodts kon de streep al bijna aanraken toen Laporte hem alsnog voorbij sprintte. Drie ronden bij Chambon-sur-Lac De eerste etappe van de 75ste editie van de ronde die veel renners zien als voorbereidingskoers op de Tour de France, begon en eindigde in Chambon-sur-Lac. Bijna 160 kilometer lang, vrijwel de hele etappe heuvel op heuvel af. De laatste 75 kilometer bestond uit drie ronden van zo'n 25 kilometer waarin het peloton drie keer over het plateau van de Côte du Rocher de l'Aigle denderde. Toen die lange slotfase aanbrak reed Herregodts met nog wat medevluchters vooraan.

De mannen van Bora en Jumbo-Visma vooraan het peloton - AFP

Herregodts, Dorian Godon (AG2R) en Brent van Moer (Lotto) waren de drie overgebleven vluchters van een groep van vijf, die op het hoogtepunt drie minuten voorsprong had. Groenewegen moet lossen Maar toen de mannen van Quickstep de snelheid enorm opvoerden in de heuvels rond Chambon-sur-Lac slonk de voorsprong in rap tempo. In dat Quickstep-geweld moesten de twee beste sprinters die deze Franse wielerweek rondrijden in het peloton, Sam Bennett en Dylan Groenewegen, lossen. Voor Groenewegen geen nieuwigheid, zo ging het vorig jaar in de Dauphiné ook. Zijn hele ploeg bood hulp om terug te keren, maar dat lukte niet. Goede training met zicht op de Tour.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies