Onaantastbare Alcaraz geeft coach Ferrero eerbetoon, Djokovic dendert door

Twee games lang zal Lorenzo Musetti in de vierde ronde van Roland Garros gedroomd hebben van een stunt tegen de nummer een van de wereld. Waarom ook niet? De Italiaanse nummer achttien van de wereld had vorig jaar op het gravel van Hamburg nog gewonnen van Carlos Alcaraz. Met zijn vorm zat het wel goed getuige de veegpartij in de derde ronde tegen de Brit Cameron Norrie. En in de wandelgangen van Roland Garros werd door kenners gefluisterd dat een sensatie misschien wel mogelijk was. En toen Musetti ook nog in de eerste de beste servicegame door de service van Alcaraz brak en daarna ook op 2-0 kwam, ging het publiek er eens goed voor zitten. Grote Alcaraz-show Het bleek echter het startsein voor de grote Alcaraz-show, waarin Musetti niet meer dan een technisch begaafde aangever was. Spannend werd het geen moment, maar de Spanjaard liet het publiek genieten van prachtige winners, schitterend gemaskeerde dropshots en geweldig atletisch vermogen.

Zoals een rally op 2-1 in de tweede set, waarin Alcaraz een dropshot beantwoordde door hem langs het net terug te slaan, vervolgens een fraaie lob om de oren kreeg van Musetti en zich met een slag tussen de benen schijnbaar moeiteloos uit de nesten werkte. Twintig jaar terug: coach Ferrero klopt Verkerk Uiteindelijk won de als eerste geplaatste Spanjaard in drie sets (6-3, 6-2, 6-2). Na afloop sprak hij mooie woorden richting zijn coach Juan Carlos Ferrero, die exact twintig jaar geleden Roland Garros op zijn naam schreef door het tennissprookje van Martin Verkerk in de finale te beëindigen.

"Hij is mijn vriend, hij is mijn coach en ik kan wel zeggen dat hij ook soms mijn vader is", vertelde Alcaraz, die op zijn vijftiende toetrad tot de tennisacademie van Ferrero. "Hij was nummer een van de wereld en ik heb zo veel van hem geleerd. Ik ben heel dankbaar om hem in mijn spelersbox te hebben, maar ook buiten het tennisveld." Alcaraz in deze vorm lijkt niet te kloppen, maar toch zal de weg naar de finale zeker niet makkelijk worden. In de kwartfinales neemt de Spanjaard het op tegen de winnaar van het duel tussen de Griek Stefanos Tsitsipas en de Oostenrijkse qualifier Sebastian Ofner. Djokovic dendert door te midden van controverse En dan wacht in de halve finales mogelijk een confrontatie met Novak Djokovic, die op een historische missie lijkt. Dan hebben we het uiteraard niet over de politieke standpunten die hij dit toernooi uitdroeg over de status van Kosovo. Djokovic kan bij winst in de finale van Parijs zijn 23ste grandslamtitel bijschrijven. Daarmee zou hij alleen recordhouder worden.

Waarom zou dat niet kunnen? De winnaar van 2016 en 2012 verkeert in blakende vorm en haalde moeiteloos voor de zeventiende keer (een record) de kwartfinales in Parijs. In de vierde ronde rekende hij met 6-3, 6-2, 6-2 af met de Peruaan Juan Pablo Varillas. Varillas verloor bij zijn vorige twee deelnames aan een grandslamtoernooi in de eerste ronde in thrillers van Félix Auger-Aliassime en Alexander Zverev. Tegen Djokovic zat een vijfsetter er geen moment in. De Serviër nam direct de regie stevig in handen en Varillas kwam slechts bij vlagen onder de druk uit. Djokovic, die in zijn vorige drie duels in Parijs al vier tiebreaks speelde, oogde meteen scherp en brak de Peruaan (ATP-94) al vroeg in elke set. Chatsjanov opnieuw kwartfinalist Djokovic treft nu Karen Chatsjanov, die net als in 2019 de kwartfinales haalde. De als elfde geplaatste Rus won met 1-6, 6-4, 7-6 (7), 6-1 van Lorenzo Sonego.

Chatsjanov was in Parijs in de eerste ronde van een 2-0 achterstand in sets teruggekomen, Sonego (ATP-48) deed dat in de derde ronde tegen Andrej Roeblev. De 28-jarige Italiaan begon ijzersterk aan zijn derde achtste finale van een grandslamtoernooi, maar ook nu bleef een plaats in de kwartfinales uit. Chatsjanov, die de halve finales haalde op de laatste twee grandslamtoernooien, verzuimde op 5-4 de derde set uit te serveren, maar kwam in de tiebreak terug van 0-4 en was daarna een klasse apart.rillas (ATP-94).