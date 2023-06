Vanavond op tv: Nederland verdroogt • Hoe komen we uit de asielcrisis?

Grondwaterstand

Dankzij een nat voorjaar is de grondwaterstand in Nederland redelijk op peil. Toch zien deskundigen hoe Nederland steeds verder verdroogt en dat zou niet hoeven als er beter naar het gebruik van water wordt gekeken. Hydroloog Gé van den Eertwegh adviseert de overheid en is expert op het gebied van grondwater. Hij schuift aan in de studio.