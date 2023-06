Ook in Spanje domineert Verstappen, die nu veertig Formule 1-zeges heeft

Het was voor Verstappen de eerste keer dat hij een race won, waarin hij ook de snelste ronde reed en alle rondes aan de leiding ging, nadat hij ook al in de kwalificatie én alle vrije trainingen de snelste was geweest.

Max Verstappen heeft een bijzonder dominant weekend bij de Grand Prix van Spanje in stijl afgesloten. Hij reed in Barcelona onbedreigd naar de veertigste overwinning in zijn Formule 1-carrière.

Het was tekenend voor de overmacht van Verstappen, die als een van de weinige coureurs niet op de snellere zachte banden, maar op de mediums van start was gegaan.

Over het algemeen, zo weten Verstappens concurrenten, is de start dit seizoen een van de weinige momenten waarop de Nederlander te pakken is. Carlos Sainz, die vanaf de tweede plek was begonnen, probeerde het direct in de eerste bocht.

De derde plek van Russell kwam in de slotfase nog wel in gevaar, toen Pérez aan een opmars bezig was. De Mexicaan had iets versere banden en liep in hoog tempo in, maar kwam uiteindelijk tekort om Russell nog te passeren.

Lando Norris (McLaren) had zichzelf na een sterk optreden op zaterdag, waarmee hij een derde startpositie had afgedwongen, al snel uitgeschakeld in de strijd om de bovenste plekken. De Brit kwam al bij de start in contact met Hamilton en moest naar binnen voor een nieuwe voorvleugel.

Alonso zevende, De Vries veertiende

Fernando Alonso, de nummer drie in het wereldkampioenschap, had een minder weekend en eindigde als zevende, vlak achter Aston Martin-teamgenoot Lance Stroll.

Nyck de Vries slaagde er ook in de zevende race van het Formule 1-seizoen niet in om punten te pakken. Hij moest teamgenoot Yuki Tsunoda, die hij in de kwalificatie nog achter zich had gelaten, al aan het begin laten gaan en finishte als veertiende.