Djokovic blijft imponeren, Shapovalov verliest gevecht van vijf uur

Wie denkt dat zijn US Open-diskwalificatie Novak Djokovic nog parten speelt op Roland Garros, komt bedrogen uit. De Servische nummer een van de wereld bereikte de derde ronde na een nieuwe galavoorstelling.

Djokovic versloeg de Litouwer Ricardas Berankis met 6-1, 6-2, 6-2 en heeft pas tien games verloren in Parijs. Met een achttiende grandslamtitel voert hij de druk op Rafael Nadal (19) en recordhouder Roger Federer (20) op in de strijd om meest succesvolle speler aller tijden, iets wat in New York mislukte.

Shapovalov redt het niet

Van Denis Shapovalov zal Djokovic in ieder geval geen last meer hebben in Parijs. De Canadees, die de afgelopen weken opklom naar de elfde plaats op de wereldranglijst, ging in een thriller onderuit.

De kwartfinalist van de US Open en halvefinalist van Rome moest na vijf uur tennissen zijn meerdere erkennen in de Spanjaard Roberto Carballés: 5-7, 7-6 (5), 3-6, 6-3, 6-8.