Brons Smulders bij wereldbeker in Turkije, BMX-talent Brink knap vijfde

Met een late jump snoept Laura Smulders in het Turkse Sakarya de derde plaats nog weg voor de Canadese Molly Simpson. Bethany Shriever wint.

Olympisch kampioene Bethany Shriever was net als gisteren bij de eerste wedstrijd in Sakarya een klasse apart. De Britse leidde van start tot finish. De Amerikaanse Alise Willoughby pakte nog voor Smulders het zilver.

Gisteren was 27-voudig wereldbekerwinnares Smulders (29) als zesde geëindigd. Manon Veenstra eindigde toen nog als zevende, een dag later ontbrak zij in de finale.

Jaymio Brink

In de finale bij de mannen reed de 19-jarige Jaymio Brink naar de vijfde plaats. De zege ging naar de Fransman Joris Daudet, die zijn landgenoot Romain Mahieu, de Australiër Izaac Kennedy en de Colombiaan Mateo Carmona Garcia voorbleef.