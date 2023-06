Bestuurder vergeet handrem, auto met dreumes rolt water in

Een auto met daarin een kind van anderhalf jaar oud is vanmiddag in Maassluis het water in gerold. De bestuurder parkeerde het voertuig in de straat Haven, maar vergat de handrem, schrijft de regionale omroep Rijnmond.

De bestuurder sprong meteen achter de auto aan om het kindje te bevrijden. Ook meerdere omstanders deden dat. Mede dankzij werklui op een boot in de buurt, kon iedereen snel uit het water worden gehaald, meldt de politie.

De bestuurder, het kindje en de omstanders raakten volgens de regionale omroep niet gewond, maar zijn voor controle wel naar het ziekenhuis gebracht.

De auto zakte volledig onder water en moet uit het water worden getakeld.