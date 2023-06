Pavljoetsjenkova, de nummer 333 van de wereld, naar kwartfinale Roland Garros

De 31-jarige Pavljoetsjenkova was twee jaar geleden nog verliezend finalist in Parijs. Maar door een zware knieblessure stond ze vorig jaar maandenlang aan de kant.

Anastasia Pavljoetsjenkova heeft zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales op Roland Garros. De Russin was in drie sets (3-6, 7-6 (3), 6-3) te sterk voor Elise Mertens.

Miya Kato en haar Indonesische partner Aldila Sutjiadi zijn gediskwalificeerd in de vierde ronde van het dubbelspel op Roland Garros, nadat Kato per ongeluk een ballenmeisje had geraakt. De Japanse sloeg de bal weg toen ze een punt had gemaakt, maar die bal kwam achter op het hoofd van het meisje terecht.

Daardoor is Pavljoetsjenkova afgezakt naar de 333ste plek op de wereldranglijst. Maar in Parijs komt ze eigenlijk voor het eerst weer in de buurt van haar oude niveau.

Zestien dubbele fouten

Mertens, die liefst zestien dubbele fouten sloeg, slaagt er maar niet in om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Ook bij haar zes voorgaande deelnames sneuvelde ze steeds in de derde of vierde ronde. De 27-jarige Belgische moest in de derde set twee medische behandelingen ondergaan, omdat ze last had van haar bovenbeen.

In de kwartfinale speelt Pavljoetsjenkova tegen de winnares van de partij tussen de Tsjechische Karolina Muchova (WTA-43) en de Russische Elina Avanesyan (WTA-134), die later vandaag gespeeld wordt.