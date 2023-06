Ondanks een val klopt motocrosser Herlings WK-leider Prado in Letland

Jeffrey Herlings heeft de eerste manche van de MXGP van Letland op zijn naam geschreven. Ondanks een valpartij wist de Brabander zijn concurrent Jorge Prado te kloppen.

De Spanjaard en de Nederlander konden een crash bij de start omzeilen en namen daarna rap afstand van de rest van het veld. Herlings reed aanvankelijk vlak achter Prado, maar door een val verloor hij kostbare tijd.

Hij zette de achtervolging in en met nog twee rondes te gaan wist Herlings de Spanjaard voorbij te steken. Uiteindelijk won Herlings met liefst zeven seconden voorsprong. Van de laatste acht manches in de MXGP wist Herlings er vijf te winnen. Zijn achterstand op Prado in de WK-stand is inmiddels nog maar twintig punten.

Glenn Coldenhoff klopte Calvin Vlaanderen in de strijd om de vierde plaats en Brian Bogers finishte op de negende plek. Om 16.10 uur gaat de tweede manche in Letland van start.