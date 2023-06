Herlings moet diep gaan, wint beide manches in Letland en nadert WK-leider

Motorcoureur Jeffrey Herlings heeft voor de derde keer de MXGP van Letland op zijn naam geschreven. De Brabander moest in beide manches in de achtervolging op zijn concurrenten, maar deed dat met verve en kwam twee keer als winnaar uit de strijd. Herlings was eerder in 2015 en 2020 al de beste in Letland. Het is bovendien de 103de GP-zege uit zijn loopbaan (alle categorieën), waarmee hij zijn eigen record nog eens aanscherpte. Belangrijker, door zijn zege mag hij 50 punten bijschrijven en verkleinde hij zijn achterstand op klassementsleider Jorge Prado tot 15 punten.

De eerste manche in het zand van Kegums liep uit op een beklijvend duel tussen Prado en Herlings. De Spanjaard en de Nederlander konden een crash bij de start omzeilen en namen daarna rap afstand van de rest van het veld. Herlings reed aanvankelijk vlak achter Prado, maar door een val verloor hij kostbare tijd. Hij zette de achtervolging in en met nog twee rondes te gaan wist Herlings de Spanjaard voorbij te steken. Uiteindelijk won Herlings met liefst zeven seconden voorsprong. Flinke inhaalrace Ook in de tweede manche kwam Herlings pas in het tweede deel van de race op stoom. Na een flinke inhaalrace wist hij Prado halverwege de race te passeren op het wasbord. De leider in de wedstrijd op dat moment, Romain Febvre, reed op dat moment nog een seconde of tien voor Herlings. Herlings voerde de druk op en profiteerde van de vele kleine foutjes van de Fransman. In de dertiende ronde had hij het gat naar Febvre gedicht en passeerde hem schijnbaar moeiteloos met een fraaie sprong.

De stand in het WK-klassement na de MXGP van Letland. - NOS

Achter Pardo werd Glenn Coldenhoff - net als in de eerste manche - vierde en dat is ook zijn plek in de daguitslag. Calvin Vlaanderen was na twee manches de nummer zes. Van de laatste acht manches in de MXGP wist Herlings er vijf te winnen, maar bij de Grand Prix in Frankrijk viel hij beide manches buiten de punten. Daardoor kijkt hij in de WK-stand nog altijd tegen een achterstand van 15 punten op Prado aan. Febvre is na vandaag de nummer drie.