Netanyahu eist dat Egypte 'terreuraanslag' op militairen onderzoekt

De Israëlische premier Netanyahu eist van Egypte een uitgebreid onderzoek naar de dood van drie militairen op Israëlisch grondgebied gisteren bij de grens met Egypte. Netanyahu spreekt van een terreurdaad.

Israël zegt dat de schutter een Egyptische grenswachter is die door militairen is doodgeschoten. Israëlische media melden dat hij via een nooddeur in het hek op Israëlisch grondgebied kon komen. Het Israëlische leger zegt niet te weten hoe hij de grens heeft kunnen oversteken.

"Israël heeft een duidelijke boodschap doorgegeven aan de Egyptische regering. We verwachten dat het gezamenlijke onderzoek grondig zal zijn", zei Netanyahu vanochtend over het onderzoek dat gisteren werd aangekondigd. "Onze harten zijn bij de dierbare families voor wie een wereld is ingestort."

Twee van de drie doden werden bij de grens met Egypte gedood. Het derde slachtoffer werd een paar uur later op Israëlisch grondgebied fataal geraakt bij een schotenwisseling tijdens de klopjacht op de dader. Daarbij kwam ook de dader om. Een andere Israëlische militair raakte lichtgewond.

Drugssmokkelaars

Vlak bij de plek van het schietincident werd een paar uur eerder een drugssmokkel verijdeld, maakte Israël bekend. Volgens het Egyptische leger was de schutter een politieagent die drugssmokkelaars achtervolgde en daarna in een vuurgevecht belandde waarbij de drie Israëliërs omkwamen.

Gisteren sprak de Israëlische minister van Defensie Joav Galant telefonisch met zijn Egyptische tegenhanger Mohammed Saki. Daarin liet Galant weten dat samenwerking bij het onderzoeken van het incident "van groot belang is voor de relatie" tussen de twee landen.

Dergelijk geweld bij de grens tussen Egypte en Israël is uitzonderlijk. Het is daar normaal kalm en er zijn nauwelijks incidenten sinds Egypte als eerste Arabische land in 1979 vrede met Israël sloot.