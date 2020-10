Pedersen is Philipsen ditmaal de baas en sprint naar etappezege

Mads Pedersen heeft de derde rit in de BinckBank Tour gewonnen. De Deen, die dinsdag tweede werd achter Jasper Philipsen, bleef de Belg ditmaal voor in de massaspurt. Danny van Poppel eindigde als vierde.

Vanwege de coronaregels in Nederland wordt er enkel nog in België gekoerst. De tijdrit in Vlissingen van woensdag verviel en donderdag werd er niet in het Zeeuwse Philippine gestart. Naast de finish lag de start nu ook in Aalter.

Oscar Riesebeek en Pim Ligthart vormden met de Belgen Kenneth Van Rooy en Jonas Rickaert en de Fransman Adrien Petit de kopgroep, die in het slot werd bijgehaald.

Perfecte timing

Oud-wereldkampioen Pedersen, die zijn regenboogtrui zondag kwijtraakte aan Julian Alaphilippe, timede zijn sprint perfect en kwam uiteindelijk met een redelijk riante voorsprong over de finish.

Pedersen gaat tevens aan de leiding in het algemeen klassement, Philipsen staat tweede met dezelfde tijd als de Deen. Rickaert is de nummer drie van het klassement.