Alle woningen appartementencomplex Amsterdam voorlopig onbewoonbaar door brand

Alle 95 woningen van het appartementencomplex aan de Joan Muyskenweg in Amsterdam zijn voorlopig onbewoonbaar, meldt de brandweer. De schade aan het complex is zo groot dat het niet veilig is voor bewoners om terug te keren naar hun woningen. Dat geldt ook voor woningen met minder schade.

Het dak van het complex is volledig verwoest door de brand en ook sommige delen van de gevel moeten worden gerepareerd. Door de ontstane waterschade kan ook de elektriciteit nog niet worden hersteld.

De brand brak gisteravond uit in het appartementencomplex vlak bij de A2 aan de zuidkant van de stad. Het vuur was rond 02.30 uur onder controle.

Klachten over lekkages

Vanochtend was er een bewonersbijeenkomst waar bewoners terechtkonden met hun vragen. Bewoners klaagden over eerder gemelde lekkages en problemen met de elektriciteit, zag NOS-verslaggever Jeroen de Jager. "De grootste klacht die je hoorde, is dat sinds het pand vijf jaar geleden is opgeleverd er heel veel lekkages zijn geweest."

Met de meldingen die de bewoners daarover deden, zou niets zijn gedaan en weinig reactie op zijn gekomen. De brandweer gaat onderzoeken of de lekkages verband hebben met het uitbreken van de brand.

Bewoners mogen onder begeleiding een kwartiertje hun persoonlijke spullen uit hun appartement halen.

De bewoners mogen in verschillende fases onder begeleiding hun spullen uit hun woning halen: