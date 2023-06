Topspits Benzema vertrekt na veertien jaar en 25 prijzen bij Real Madrid

Dinsdag zwaait Real met een speciale afscheidsbijeenkomst de aanvaller uit. Het is nog niet bekend of en waar Benzema zijn carrière voortzet, al wordt hij de laatste tijd regelmatig in verband gebracht met een overstap naar Saudi-Arabië. Zijn voormalig ploeggenoot Cristiano Ronaldo speelt daar ook sinds een half jaar.

Benzema werd op 21-jarige leeftijd door Real Madrid overgenomen van Olympique Lyon. Hij speelde 647 wedstrijden voor de Spaanse club en maakte daarin liefst 353 doelpunten. Alleen Ronaldo (450) wist vaker te scoren voor de club.

25 prijzen

Met 25 prijzen is Benzema wel de meest succesvolle speler ooit van Real. De club omschrijft hem als "een fundamentele speler in de gouden periode van onze geschiedenis". Vijf keer won Benzema met Real de Champions League.

In 2022 volgde het hoogtepunt in de carrière van Benzema, toen hij de Gouden Bal voor de beste speler ter wereld kreeg. Hij leidde de ploeg in dat jaar met liefst vijftien treffers naar de winst in de Champions League en pakte ook de landstitel.

Dit seizoen was minder succesvol voor 'de Koninklijke', dat alleen de Spaanse beker won. De landstitel moest aan rivaal FC Barcelona worden gelaten en in de halve finale van de Champions League was Manchester City veel te sterk (1-1 in Spanje, 4-0 in Engeland).

Vanavond in de thuiswedstrijd tegen Athletic Club (aftrap 18.30 uur) speelt aanvoerder Benzema zijn laatste wedstrijd in het witte shirt. Real maakte gisteren al bekend dat Eden Hazard, Marco Asensio en Mariano Diaz bij de club vertrekken.

Valbuena

Hoewel Benzema op clubniveau uiterst succesvol was, verliep zijn interlandcarrière veel minder glansrijk. Wegens een afpersingszaak van collega-international Mathieu Valbuena was hij zes jaar lang niet welkom bij de Franse ploeg.

Benzema miste daardoor het door Frankrijk gewonnen WK in 2018. Het WK in Qatar van vorig jaar miste Benzema door een blessure. Frankrijk verloor in de finale van Argentinië. Een dag na de WK-finale maakte Benzema bekend te stoppen als international.