Jens ziet ontsnapte Stellers zeearend in achtertuin: 'Niet normaal hoe groot'

In het Groningse dorpje Zevenhuizen is gisteravond een Stellers zeearend gezien. De roofvogel zat in de achtertuin van Jens Akse en zijn vriendin, die op dat moment op zoek waren naar hun kat.

"Dat is de kat, dacht ik eerst. Maar na beter kijken, bleek het een hele grote vogel te zijn", vertelt Akse aan RTV Noord. "Echt niet normaal hoe groot die was. Wat een joekel. Hij vloog vlak langs ons, echt heel imponerend".

Hij maakte een foto van het dier en liet het aan zijn vader zien, die veel verstand heeft van vogels. "Hij zei dat het een Stellers zeearend moest zijn".

Ontsnapt

De roofvogel komt van nature niet in Europa voor, maar vooral aan de kust in Oost-Azië. Akse vermoedt dan ook dat het dier uit de Belgische dierentuin LaBiomista in Genk komt. Daar ontsnapten in maart twee zeearenden uit hun kooi.

Een van de arenden werd vermoedelijk eerder al gezien in onder andere Kockengen, Achterveld en Oudewater. Inmiddels is het dier in de richting van Marum gevlogen, aldus Jens.

Het Belgische Natuurhulpcentrum riep eerder bij de VRT op mensen die het dier zien, hem niet zelf proberen te vangen. Dat kan gevaarlijk zijn.