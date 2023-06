Kinderboerderij Beverwijk vraagt zonnebrand te doneren voor varkens

Kinderboerderij De Baak in Beverwijk heeft een tekort aan zonnebrand. Varkens Jip en Janneke liggen graag in de zon, en moeten meerdere keren per dag ingesmeerd worden. Maar dat kost liters zonnebrand en dus vraagt beheerder Nienke Mulder mensen restjes te doneren.

"Ze vinden de zon heerlijk en gaan er lekker in liggen. Ze hebben maar een kleine beetje haar op de huid en gaan niet uit zichzelf in de schaduw", zegt Mulder tegen NH Nieuws.

Als de dieren verbranden, wordt de huid rood en pijnlijk. Ook voelen ze warm aan. "En toch gaan ze telkens in de zon liggen. Ze zijn heel eigenwijs. Het zijn eigenlijk net mensen."

Restjes zonnebrand

Medewerkers van de kinderboerdij nemen nu zelf nog flesjes met restjes zonnebrand mee, maar dat is lang niet genoeg. "We vinden het ook in het kader van het dierenwelzijn belangrijk dat de twee varkens niet verbranden", legt Mulder de oproep uit.

Mensen die nog restjes zonnebrand hebben, kunnen deze bij de kinderboerderij inleveren.