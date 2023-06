Dode bij Ironman in Hamburg door aanrijding tussen motorrijder en atleet

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Triatlonexpert Sebastian Kienle sprak tegenover omroep ARD na dat moment van "ongelooflijke en vreemde taferelen", die hij nooit eerder had gezien.

De Ironman (3,86 kilometer zwemmen, 180,2 kilometer wielrennen en het rennen van de marathon) is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een van de populairste en grootste langeafstandstriatlons. De Ironman in Hamburg is ook het officiële EK, waarmee de deelnemers tickets kunnen verdienen voor het WK.