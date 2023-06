Belgische renster Bossuyt op non-actief na positieve dopingtest

Vorig jaar werd Bossuyt samen met Lotte Kopecky wereldkampioen op de baan bij het onderdeel koppelkoers. Op de weg is een etappezege in de Ronde van Normandië haar grootste succes. Na die zege leverde ze haar positieve dopingtest in.

Shari Bossuyt is door haar ploeg Canyon/SRAM op non-actief gezet. De Belgische renster heeft bij een dopingcontrole in maart positief getest op het middel metabolite.

Prestatiebevorderend

Metabolite staat op de internationale dopinglijst omdat het de spiermassa verhoogt en daardoor prestatiebevorderend kan werken. Vorig jaar werd de Belgische veldrijder Toon Aerts voor twee jaar geschorst nadat hij positief testte op het middel. Aerts vecht die schorsing nog altijd aan.

Volgens Aerts kwam het middel in kleine dosis in zijn lichaam via een voedingssupplement. Bij Bossuyt zou het om een nog kleinere hoeveelheid gaan.

Omdat Bossuyt positief testte bij een koers in Frankrijk, moet de Franse dopingautoriteit AFLD over een mogelijke schorsing beslissen. "We wachten de beslissing van het AFLD af, voordat we verdere actie ondernemen", meldt het team Canyon/SRAM. "We hanteren een zerotolerancebeleid tegenover het gebruik van verboden middelen. In overeenstemming daarmee hebben we Shari voorlopig op non-actief gezet."

Aerts heeft ook gereageerd op het non-actief stellen van Bossuyt: