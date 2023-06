Twente-aanvaller Cerny noteert prachtige cijfers: 'Maar het lijntje is heel dun'

Twente-aanvaller Vaclav Cerny wordt de laatste weken regelmatig in verband gebracht met buitenlandse clubs. Waarom? Een kort antwoord volstaat: een formidabel slot van het seizoen. Zelfs in vergelijking met vedettes als Erling Haaland. Zeker nu FC Twente naar de absolute climax van het seizoen toewerkt - via Heerenveen kan vanmiddag de finale van play-offs bereikt worden - zal hij er zelf weinig over loslaten: het clubbelang staat voorop, zoals het een echte profvoetballer betaamt. Maar in de zomer kan Cerny een mooie stap maken.

En dat heeft hij helemaal aan zichzelf te danken, volgens technisch directeur Jan Streuer. "Hij heeft zelfvertrouwen, speelt met flair. Dat zie je echt terug." Menig Twente-supporter kan zich het beeld nog goed voor de geest halen: Cerny liggend op het ijzige gras in een lege Grolsch Veste, ruim twee jaar terug. Hij scheurde zijn voorste kruisband voor de tweede keer af. De Tsjechische buitenspeler kreeg zijn eerste profcontract bij Ajax en vertrok in 2019 naar FC Utrecht. Bij beide clubs wilde het niet lukken: hij werd verhuurd aan FC Twente. En daar bloeide hij op met zes doelpunten en evenveel assists. Tot januari 2021 dus.

Vaclav Cerny loopt zware knieblessure op begin 2021 - ANP

Cerny herstelde in Twente en verbond zich daarna zelfs langer aan de club. Vorig seizoen maakte hij zijn rentree. En dat ging met vallen en opstaan. Ook begin dit seizoen wisselde Cerny positieve uitschieters - hij maakte bijvoorbeeld twee goals tegen PSV - af met matige wedstrijden. "Vorig jaar was Cerny lang niet altijd onomstreden, hij had ook niet altijd een basisplek", merkt Leon ten Voorde, FC Twente-volger van Tubantia, op. "Het lijntje bij hem is heel dun. Als het even lekker gaat, valt ineens alles goed. Maar zijn ondergrens kan dus ook heel laag zijn." Oude niveau "Veel mensen onderschatten zo'n knieblessure", zegt Streuer. De revalidatie van zo'n kwetsuur neemt ongeveer een jaar in beslag. "Maar om die laatste tien procent er weer bij op te krijgen, dat kost zoveel werk en tijd. En dat is hem gelukt, hij zit weer op z'n oude niveau."

De cijfers onderstrepen de woorden van Streuer: Cerny was deze voetbaljaargang verantwoordelijk voor dertien doelpunten en elf assists. Niet eerder in zijn carrière maakte hij zo'n succesvol seizoen door. Die statistieken hebben vooral de afgelopen maanden een impuls gekregen: vanaf maart is Cerny cijfermatig geëxplodeerd. Toonaangevend was het doelpunt van afgelopen donderdag tegen SC Heerenveen, dat volgens trainer Ron Jans de mooiste Twente-goal van het seizoen was. "Cerny is een echt gevoelsmens. Hij voelt nu vertrouwen, en dan valt ook bijna alles op z'n plek", stelt Ten Voorde.

Hierboven staan enkel eredivisiespelers. Maar Cerny noteert sinds maart zelfs betere cijfers dan internationale topspelers als Erling Haaland en Harry Kane. "En dat is vooral een compliment voor hemzelf. Hij heeft hier ontzettend hard voor gewerkt", weet Streuer. Ten Voorde: "Het is natuurlijk een geweldige prestatie. En als ik FC Twente was, zou ik hem verkopen. Ik denk niet dat hij deze cijfers in de toekomst nog kan overtreffen."