40 jaar Pieterpad: 'Allang niet meer alleen voor grijze en kale wandelaars'

"Ik heb het pad aan de keukentafel zien ontstaan bij mijn moeder", vertelt Maarten Goorhuis. "In die tijd had ik een hekel aan wandelen, zoals pubers dat wel vaker hebben." Het was dus niet vanzelfsprekend dat hij later directeur van Stichting Pieterpad zou worden. "Maar toen ik toch begon met wandelen rond mijn achttiende, bleek het verslavend te werken."

Wandelvriendinnen Toos Goorhuis-Tjalsma en Bertje Jens beschreven de route van het Pieterpad tussen 1978 en 1983 uit onvrede over het gebrek aan langeafstandswandelpaden in Nederland.

Vandaag precies 40 jaar oud maar nog lang niet stoffig: het ruim 500 kilometer lange Pieterpad, dat van Pieterburen in Groningen naar de Sint-Pietersberg in Maastricht loopt, wordt nog altijd veel bewandeld. Tienduizenden mensen wagen zich er elk jaar aan, vaak in etappes. Daaronder ook steeds meer jonge mensen: "Het pad is leuker dan een all-inclusivevakantie".

Samen met 40 vrijwilligers ontfermt hij zich al jaren over de route. Het oorspronkelijke pad was 460 kilometer, dus er is in die 40 jaar een flink stuk bij gekomen. "Het wandelpad beweegt mee met de veranderingen in de omgeving en het landschap", legt Goorhuis uit.

Zo zijn er nieuwe industrieterreinen en wegen gekomen waardoor de route moest worden verlegd. "Momenteel ben ik met Waterschap Limburg in de weer. Ze zijn daar bezig met gebiedsontwikkeling en dan wil ik dat er uiteindelijk ook een mooie verbeterde route in meegenomen wordt."

Dat er zoveel mogelijk over onverharde paden moet kunnen worden gewandeld wordt daarbij niet door iedereen begrepen. "Het ergste dat mensen tegen me kunnen zeggen is: dan loop je toch gewoon een stukje over het fietspad?"

Niet alleen maar grijs en kaal

Goorhuis schat dat er de afgelopen 40 jaar miljoenen wandelaars over het pad zijn gelopen. Met corona is dat aantal geëxplodeerd: de verkoop van de Pieterpad-gidsen is toen verdubbeld.

Soms was het toen bijna onmogelijk om een overnachting te boeken langs de route. "Wij zaten in die tijd vaak helemaal vol, en nog steeds vaak", zegt Yvonne te Braake, die samen met haar man Willem al dertien jaar een B&B runt langs het pad in Braamt in Gelderland.

"Na de coronatijd is het publiek veel meer divers geworden. We zien nu niet meer alleen maar grijze en kale wandelaars. Ook jonge stellen die het als huwelijksreis zien of twee jongens die eigenlijk naar Albanië zouden gaan, kwamen toen ineens langs. Dat is ook gebleven gelukkig."

Unieke ervaring

Ook de drie vrienden Wils (26), Reinier (24) en Rick (25) zijn geregeld te vinden op het Pieterpad. "We begonnen ermee in coronatijd, maar doen het nog steeds. Een all-inclusivevakantie vergeet je snel. De wandelingen op het Pieterpad blijven je echt bij. Je onthoudt het beter omdat het een unieke ervaring is, we hadden nooit verwacht dat er in Nederland zoveel natuur is dat zo prachtig is."