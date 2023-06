Andere Tijden Sport: AZ, Ajax, PSV en de bizarre ontknoping van een voetbalseizoen

Natuurlijk, het was best spannend die laatste speelronde in de eredivisie van vorig weekeinde. Lang bleef immers ongewis wat de eindklasseringen van PSV, Ajax en AZ zouden worden. Maar het ging om kruimels, heel smakelijke weliswaar, maar de titel bijvoorbeeld was reeds vergeven aan en zelfs ook al gevierd door Feyenoord. Hoe anders is dat op 29 april 2007. Ook die dag speelt genoemd drietal de hoofdrol, maar dit keer met de hoofdprijs als inzet: het landskampioenschap. AZ, Ajax en PSV delen met 72 punten uit 33 wedstrijden de koppositie, maar op basis van het doelsaldo - respectievelijk +53, +47 en +46 - wel in die volgorde. In 'AZ, Ajax, PSV en de bizarre ontknoping van een voetbalseizoen', de eerste van zes nieuwe afleveringen van Andere Tijden Sport (vanavond, 21.55 uur, NPO 1), wordt teruggeblikt op die laatste speeldag die bij menigeen een plek in het geheugen heeft veroverd. Wachtkamer De uitgangspositie voor de Alkmaarders oogt riant, met een bezoek aan Excelsior voor de boeg. De nummer zestien van de competitie, die veroordeeld is tot het spelen van de nacompetitie, zal geen partij moeten zijn voor het door Louis van Gaal geleide AZ, is de alom heersende gedachte. Vandaar ook dat de originele kampioensschaal naar Stadion Woudestein vervoerd is.

Excelsior-aanvaller Andy Slory in duel met Shota Arveladze van AZ - Pro Shots

Maar de hoop in Amsterdam is nog niet vervlogen. Daarvan getuigt onder meer de stoere taal van trainer Henk ten Cate na speelronde 33: "Ik heb nog steeds heel erg het gevoel dat wij volgende week met die schaal staan in Tilburg." Want daar moet het voor Ajax gebeuren, uit bij laagvlieger Willem II. Bovendien, om het lot een handje te helpen zullen de Ajax-spelers hun winstpremie afstaan aan de collega's van Excelsior als die erin slagen AZ beentje te lichten, zo gaat het verhaal. Een motivatiepremie dus eigenlijk. Excelsior-aanvaller Andy Slory houdt het bij navraag aanvankelijk bij een glimlach. "Wat wil je erover weten?"

De komende afleveringen van Andere Tijden Sport - 11 juni, 22.45 uur: Raymond Heerenveen: protest op spikes

- 25 juni, 21.20 uur: Onmogelijk en onverwacht: hoe Wil Hartog de TT won

- 9 juli, 22.10 uur: De val van wielrenner Johnny Hoogerland

- 16 juli, 22.10 uur: Triatlonkampioen Gregor Stam: pijn als medicijn

- 23 juli, 22.05 uur: Nelli Cooman, diva op spikes

PSV, waar Ronald Koeman de scepter zwaait, zit nog nadrukkelijker in de wachtkamer. Na de teleurstellende 1-1 bij FC Utrecht een week eerder geeft de jonge Ibrahim Afellay zijn ploeg, die thuis tegen Vitesse moet spelen, nog maar één procent kans op de titel, herinnert hij zich anno 2023. "Geen kans. Maar eigenlijk ook wel weer. Koeman geloofde er nog heilig in en dat bracht hij ook over op de spelersgroep." Best beluisterde Langs de Lijn Het zal een memorabel voetbalmiddagje worden. Voor de fans in de stadions, maar zeker ook voor de voetballiefhebbers die aan de radio gekluisterd zitten. De wedstrijden zijn immers nergens live op tv te zien en apps met tussenstanden en social media zijn nog geen gemeengoed. De drie miljoen luisteraars zorgen voor de best beluisterde Langs de Lijn-uitzending ooit.