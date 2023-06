Russen voor familiereünies naar Armenië: warm weerzien is oefening in het bewaren van vrede

"Ik snap niet meer wat er in mijn moeder omgaat," zegt de Russische Yulia Nesterova (44) uit Amsterdam. Ze is met haar Nederlandse man en hun twee dochters op bezoek bij haar broer Igor (38), die vorig jaar augustus met vrouw en zoon naar de Armeense hoofdstad Jerevan is gevlucht. Haar moeder Ira (65) is vanuit Moskou overgekomen.

Ze kunnen zowel vanuit Rusland als vanuit Europa zonder visum naar de voormalige Sovjetstaat in de Kaukasus reizen. Dat maakt Jerevan een ideale locatie voor menig familiereünie van Russen die door de oorlog uit elkaar zijn gedreven.

Zo ontmoeten onder andere een naar Zwitserland gevluchte grootvader en zijn dochter uit Sint-Petersburg elkaar hier bij een kleindochter. En een jonge vrouw uit Moskou spreekt er bij haar vriendin af met haar vriend die uit Cyprus komt gevlogen.

Families zijn niet alleen geografisch van elkaar gescheiden. Ook politiek staan hun denkbeelden soms lijnrecht tegenover elkaar. "Als we elkaar bellen slaat mijn moeder de ene dag extreme oorlogstaal uit en hang ik subiet op," vertelt Yulia. "Een dag later doet ze aan de telefoon alsof het niet gebeurd is. Ze is een intelligente vrouw die veel van de wereld heeft gezien. Maar nu sluit ze zich af voor informatie van buiten. Die is voor haar ook moeilijker toegankelijk geworden."

Vriendschap niet laten vergallen

Moeder Ira komt oorspronkelijk uit Oekraïne: ze groeide op in Melitopol, op dit moment illegaal geannexeerd door Rusland. Oud-klasgenoten berichten haar dat het leven er beter op is geworden nu de stad deel uit maakt van Rusland.

Toch heeft het leven het afgelopen jaar voor haar aan zin verloren nu haar kinderen ver weg zijn en ze alleen in Moskou is achtergebleven. Ze zoekt troost bij vrienden. "Die hebben allemaal hun kinderen op afstand, omdat ze aan het front dienen of eveneens uit Rusland zijn vertrokken."

Ira vertelt hoe de 'speciale militaire operatie' ook haar vriendenkring in twee kampen verdeelt. "Zeker in het begin konden onderling de emoties hoog oplopen. Op een gegeven moment hebben we besloten dat we elkaar te lang kenden om de meningsverschillen de vriendschap te laten vergallen. We besloten met z'n allen er niet meer over te praten."

Dezelfde tactiek hanteert ze nu in Jerevan. Ze lopen over lokale marktjes, maken uitstapjes naar de Kaukasische hoogvlaktes rondom de hoofdstad en brengen in restaurants talloze toosten op elkaar uit. Zodra het gesprek in de buurt komt van de oorlog, slaakt Ira een diepe zucht onder de woorden: "Laten we het er niet over hebben".