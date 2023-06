Na Giro-winst telt Jumbo-Visma alweer af naar Tour: 'Kruijswijk ligt volledig op schema'

Een veredelde training ter voorbereiding op de Tour de France. Zo gaat Jumbo-Visma zondag de Dauphiné in. Uiteraard, winnen zou fijn zijn, het is ook wel een doel, maar wat er de komende acht dagen in de Dauphiné gebeurt, staat volledig in het teken van prolongatie van de Tourwinst. Om die reden zaten acht renners van de geelzwarte formatie de afgelopen weken samen op een berg in de Sierra Nevada. Ze konden daar van een afstandje genieten van de prestaties van collega Primoz Roglic in de Giro, maar ondertussen werden hun eigen inspanningen nauwgezet gepland. Elke vezel en rijstkorrel werd afgewogen en elke minuut slaap werd minutieus in kaart gebracht. Alles om straks maar in optimale conditie en vorm aan de start van de Tour te verschijnen op 1 juli. Half peloton Jumbo zat er overigens niet alleen; het halve peloton was er te vinden. Van de QuickStep-ploeg met sprinter Fabio Jakobsen en de sterrenformatie van UAE tot aan de Fransen van AG2R. Zes van die acht Jumbo-renners spelden vandaag weer een rugnummer op. Wat hun doel is in de Dauphiné? "Alle automatismen er weer inslijpen", stelt Merijn Zeeman, technisch directeur van de ploeg.

"Dat begint al met de vlakke ritten; door Jonas veilig van voren te houden. Er zit een lange tijdrit in, dat is altijd een goed meetmoment. En de laatste twee dagen zijn superzwaar. Die dagen zijn bedoeld om een goede prikkel te geven." "Dat doe je door voor de overwinning te koersen en dat gaan we dan ook doen. Ik denk zeker dat Jonas een van de kandidaten is om mee te doen voor de eindzege." Kortom, Vingegaard moet weer wennen aan wedstrijden rijden. Zijn laatste koers dateert van 8 april, toen hij de Ronde van het Baskenland winnend afsloot. Toeval, of juist niet, is dat de Tour dit jaar ook in het Baskenland van start gaat. Naast Vingegaard voorziet Zeeman ook weer een goede Kruijswijk. De Nederlander, die op 7 juni 36 jaar wordt, moest lang herstellen van zijn valpartij in de vijftiende etappe van de Tour van vorig jaar, waar hij onder meer zijn schouderblad brak. Bekijk hier wat Zeeman zegt over de vorm van Kruijswijk:

De technisch directeur van Jumbo-Visma ziet dat de Nederlander, in 2019 nog derde in de Tour, weer op schema ligt voor een goede Ronde van Frankrijk. - NOS

Liefst 222 dagen stond hij langs de kant. En de wedstrijden sindsdien (Catalonië, Baskenland en Romandië) besloot hij achtereenvolgens op de 34ste, 32ste en 31ste plek. "Maar hij heeft een hele goede stage gedaan, ligt volledig op schema om net zo goed te zijn als hij vorig jaar was in de Dauphiné en in de Tour. Daar heb ik alle vertrouwen in." Het zal de nummer drie van 2019 veel waard zijn om weer eens een Tour uit te rijden. In zijn nieuwe rol als luxeknecht welteverstaan. Hij moest geblesseerd afzeggen voor de editie van 2020, viel ziek uit in 2021 en haalde dus ook in 2022 de eindstreep niet. In onderstaande video's vertelt Zeeman over Roglic en de honger naar meer bij zijn ploeg: